Battlefield : les plans de tests à grande échelle se mettent en place (+ une goutte de gameplay)

Il faudra sans nul doute patienter jusqu'au printemps pour découvrir les contours du prochainmais DICE continue la mise en place de sa rédemption en fondant l'équipe « Battlefield Studios » réunissant 4 branches à travers le monde dont Criterion… mais également la communauté.Car comme l'a indiqué Tom Henderson il y a déjà des semaines, les développeurs veulent tout faire pour fournir à la communauté l'épisode rêvé et invite de suite les intéressés à se rendrepour participer prochainement aux nombreuses phases de tests et récolter tous les retours possibles sur le gameplay, le feeling et les modes de jeu.« Construisons ensemble », tel est le slogan digne d'un parti politique et en attendant, voici la note d'intention en vidéo, fournie avec une goutte de gameplay « pre-alpha » à la fin.