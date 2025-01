Dragon Quest X Offline s'accorde une version iOS & Android, mais toujours rien pour l'occident

Un jour on se fera une raison, mais l'actualité japonaise continue de nous rappeler que nous gardons un certain espoir pour, un jour qui sait, une sortie occidentale de. En attendant, c'est toujours sur l'archipel que le titre fera son retour dès demain et cette fois dans une version mobile pour l'équivalent de moins de 20 balles (notez que l'extension 1 sera au même prix…).Pour rappel, cela fait bientôt 2 ans et demi que cette édition fut lancée au Japon sur PC, PS5, PS4, Switch, et Square Enix n'a jamais daigné, comme la version online, s'adresser aux USA et à l'Europe.