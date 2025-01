Freedom Wars Remastered : trailer de lancement

Bandai Namco nous signale avec ce trailer de lancement la sortie aujourd'hui même de, retour d'une franchise de l'époque PS Vita, récupérée des mains de Sony pour être désormais disponible sur Steam, PlayStation 5&4 et Nintendo Switch.Pour 49,99€ et uniquement en dématérialisé, vous aurez les choses suivantes :- Tous les DLC directement inclus- Le rendu HD, forcément (4K sur PC/PS5)- 60FPS- Diverses améliorations de gameplay- Nouvelles options de difficulté- Refonte du système de craft d'armesA voir si cela n'a que pour but d'arrondir les revenus fiscaux ou si l'éditeur a pour plan de relancer la machine en vue d'une suite plus ambitieuse...