Monster Hunter Wilds : une autre bêta ouverte

Après une première phase qui a déjà rameuté un monde fou même sur PC,va bénéficier d'une seconde phase de bêta ouverte comme vient tout juste de l'annoncer son producteur avec cette vidéo servant également à fêter une année aussi radieuse que possible.Cette seconde phase se fera également en deux temps, et pour tous les supports :- Vendredi 7 février (4h00 du matin) au lundi 10 février (4h00)- Vendredi 14 février (4h00) au lundi 17 février (4h00)L'éditeur précise que sur consoles, un abonnement online ne sera pas requis pour profiter de la bêta ouverte, et que s'y lancer vous permettra de repartir avec un accessoire et un pack d'objets à utiliser dans le jeu complet, prévu lui le 28 février.