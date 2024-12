Avec Dispatch, les anciens de Telltale nous proposent d'incarner un super-héros sans super-pouvoir

Fondé par la « crème de la crème » de Telltale (on parle des scénaristes et réalisateurs deet), la nouvelle licencedu studio AdHoc a déjà fait une certaine impression lors des Game Awards par un contexte plutôt original.Dans, vous incarnez Robert Robertson, ancien super-héros sous le nom de Mecha-Man qui durant une mission face à son « ennemi juré » va perdre son exosquelette fétiche. Et que reste t-il à Spider-Man si vous lui enlevez ses pouvoirs ? Pas grand-chose. Robert va donc être envoyé dans le centre de répartition de super-héros pour faire la sale besogne qui porte bien son nom : répartir les super-héros et entretenir les relations avec eux, avec bien évidemment tout ce qu'il faut de choix moraux (et de conséquences).Sortie prévue pour 2025 sur PC et « consoles » (sans plus de précisions).