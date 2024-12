Mafia : The Old Country a bien eu son trailer

Durant cette longue soirée, Take-Two est intervenu une deuxième fois comme prévu pour nous montrer cette fois son très attendudans un premier trailer qui sent déjà fort la grande classe mais il faudra encore attendre quelques semaines pour voir du plus concret.Nul doute d'ailleurs qu'avec un lancement officialisé pour l'été 2025 (PC, PlayStation 5 et Xbox Series), il fera partie des gros morceaux du prochain Summer Game Fest.