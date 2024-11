Le remake de l'Amerzone attendra 2025

Avec la promesse initiale d'un lancement en novembre, nous ne nous faisions que peu d'espoir (aucun) alors que nous sommes déjà à la moitié du mois et sans nouvelles depuis un moment, et c'est donc sans surprise que Microids annonce le retour du remake de, désormais signé pour le printemps 2025 sans plus de précisions (et toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series).Pour rappel, c'est une expérience « à la Myst » comme on dit, datant de 1999 et ayant bénéficié d'un premier portage sur mobile il y a plus de 10 ans, avant cette totale refonte dont on vous remet un précédent trailer.