Warcraft I & II Remastered en shadow-drop

Les fans d'une des franchise fondatrice du STR ont désormais de quoi se faire une pure cure de nostalgie avec les sorties en shadow-drop deet, chacun proposant une refonte graphique et sonore. 9,99€ pour le premier, 14,99€ pour le deuxième, le petit surplus étant lié à l'intégration du online.(29,99€) bénéficie de son côté d'une MAJ 2.0 améliorant encore le rendu en plus de proposer le choix de l'esthétique old-school, et les retardataires peuvent directement craquer sur un pack à 39,99€ réunissant la totale.Notez enfin que tout cela ne concerne que le réseau Battle.net. Pour l'heure, Microsoft prenant son temps en matière de déploiement, aucun des titres n'est disponible sur le Xbox Store, et donc dans le Game Pass PC.