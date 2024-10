Fatal Fury COTW : le 12e perso dévoilé

Dans ce week-end bien calme, SNK profite du silence ambiant pour indiquer que Kim Dong Hwan rejoint le casting depour montrer à ses 16 concurrents l'art du Taekwondo.Il s'agit d'ailleurs du 12e personnage dévoilé (il en reste donc 5 si on sait bien compter) et si vous trouvez que c'est peu, l'éditeur également vu que le premier Season Pass est offert, ce qui ajoutera sans surcoût 5 autres combattants dont Ken et Chun-Li deSortie prévue le 24 avril 2025 sur PC, PlayStation 5/4 et Xbox Series.