Soul Reaver I & II Remastered ajoutera une map et une boussole (optionnelle)

Aspyr vient apporter quelques nouvelles de, avec déjà une vidéo pour montrer le nouveau rendu de certains boss qui ont demandé quelques modifications visuels, particulièrement le Kain du premier épisode pour rester en adéquation avec le deuxième opus.On nous parle aussi accessibilité avec l'ajout d'une map et une boussole, permettant d'un peu moins se perdre et aussi savoir lorsqu'on a nettoyé une zone à 100 % (bonus de santé, énergie, collection), mais les puristes pourront toujours désactiver la boussole dans les options, et ne pas ouvrir la carte dans le menu.On retourne patienter jusqu'au 12 décembre (tous supports).