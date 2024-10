Avec Cronos : The New Dawn, Bloober Team dévoile déjà sa nouvelle licence

Pas le temps de chômer chez Bloober Team. A peinedisponible et tout fier du million de ventes en moins d'une semaine, le studio dégaine déjà les contours d'un de ses nouveaux projets, précisément la nouvelle licenceque l'on imagine être l'ancien partenariat avec la Private Division (filiale de Take-Two aujourd'hui quasiment abandonnée).Le lancement est déjà signé pour l'année prochaine (PC, PlayStation 5, Xbox Series) mais il faudra pour l'heure se contenter d'un rapide premier trailer avec beaucoup de cinématiques et peu de gameplay, décrivant ce scénario mettant en scène le « Voyageur », un agent débarquant dans la Pologne des années 80 depuis un futur peu envieux dans le but de récupérer certains êtres essentiels.