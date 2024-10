Nouvelle BA pour Life is Strange : Double Exposure

Nombreuses sont les sorties du mois d'octobre et dans le lot, Deck Nine et Square Enix tenteront leur chance avec, se dotant d'une nouvelle bande-annonce façon documentaire sur la criminalité et posant le contexte de ce nouvel épisode marquant le retour de Max Caulfield, cette fois dans deux réalités parallèles.Sortie prévue le 29 octobre, tandis que ceux qui précommanderont le jeu pourront se lancer dans les deux premiers chapitres dès la semaine prochaine (le 15).