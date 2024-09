Tekken 8 : Heihachi Mishima prépare son retour

Bandai Namco débarque en coup de vent juste pour indiquer que le grand retour de l'increvable Heihachi Mishima dans, c'est acté pour le 30 septembre à condition de posséder le Pass 1, ou sinon le 3 octobre en achat individuel.Notons que le 30 septembre verra l'ajout (gratuit) d'un nouveau chapitre pour le mode Story justement en lien avec le concerné, et on rappelle que la quatrième et dernier perso du Pass 1 (maintenu secret) arrivera dans le courant de l'hiver.