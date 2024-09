Windblown : nouvelle présentation du prochain rogue de Motion Twin (Dead Cells)

La carrière deest terminée, et pendant que Evil Empire tente de faire vivredont on s'attendrait presque à une prochaine annonce de mise à mort, Motion Twin continue lui de plancher sur le pilier de son avenir, le dénomméSi tout se passe comme prévu, la sortie en Early Access Steam aura lieu dans les prochaines semaines et cette nouvelle présentation de 15 minutes est là pour prouver que les engagements seront tenus. Une vidéo qui précise d'ailleurs « single player » car il faut rappeler que ce nouveau rogue (évidemment) sera jouable jusqu'à 3 en coopération.On croise les doigts pour cette nouvelle licence qui déjà en apparence semble pour le moins nerveuse, avec la promesse pour son début de vie de 12 armes principales et 5 biomes, pour un contenu qui s'étoffera naturellement pendant environ 1 an (date estimée avant la 1.0, et probablement les versions consoles).