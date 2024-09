Dead Rising DR : une nouvelle présentation

Le lancement deapproche et son directeur Ryosuke Murai vient lui-même apporter une nouvelle présentation de gameplay, l'occasion de voir quelques costumes pour Frank West (celui de Ashley lui donne un incroyable charisme) avec un peu d'exploration, l'un des combats de boss et un nouvel aperçu du mode Infini consistant à survivre le plus longtemps possible dans ce centre commercial et ses alentours.Nous pourrons nous replonger dans la licence dès jeudi prochain (PC/PS5/XBS), uniquement en dématérialisé par contre, la version boîte n'étant attendue que pour le 8 novembre sur les deux consoles.