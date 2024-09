Slitterhead : quelques vidéos de gameplay

A l'occasion de la PAX East, Bokeh Game Studio a proposé de nouveaux extraits de gameplay pour sa nouvelle licence, sorte de « Watch Dogs Legion » version gore pour résumer très simplement les choses : dans un univers fictif où les Slitterhead pullulent pour détruire l'humanité, une sorte d'être aussi surnaturel que amnésique (vous) êtes le dernier rempart, pouvant vous synchroniser avec n'importe quel autre espèce vivante. En gros vous les incarnez directement et provisoirement (tant pis s'ils crèvent) en notant que certains humains possèdent des capacités bien plus intéressantes que d'autres.On peut être déçu de la part de l'homme derrièreet, mais on garde néanmoins un œil curieux sur ce sujet à découvrir le 8 novembre (PC/PS/Xbox) au prix moindre de 49,99€.