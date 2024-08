Sniper Elite file en France avec un spin-off

Aucune surprise de la part de Rebellion : l'un des deux projets en cours était bien un nouvel épisode de la franchisemais sans numérotation puisquese présence comme un spin-off se déroulant en même temps que le cinquième, nous envoyant avec un autre personnage dans les territoires ruraux français.La formule restera pourtant la même (campagne solo/coop, multi PVP…), avec néanmoins une petite originalité : dans chaque niveau, un poster de recrutement lancera une mission spéciale (dans une zone dédiée) sous chrono en incarnant un soldat français.Lui aussi sortira l'année prochaine, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et comme pourde la même équipe (dont nous aurons une nouvelle présentation), ce sera Day One dans le Game Pass.