Date et trailer pour le remake de Until Dawn

Comme chaque année, nombreux seront les expériences horrifiques en période Halloween et le remake defera partie du lot, avec une date annoncée pour le 4 octobre 2024 sur PC et PlayStation 5.La bande-annonce se charge de nous montrer le (joli) boost graphique ainsi que les quelques nouveautés, comme un prologue refait, un nouveau travail sur le sound-design et un gameplay légèrement amélioré, notamment par le contrôle de la caméra.