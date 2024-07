S.T.A.L.K.E.R. 2 prend un nouveau report

GSC Game World remonte à la barre pour s'excuser une fois de plus envers les fans pour l'attente autour de, qui n'arrivera donc pas le 5 septembre mais plutôt le 20 novembre.Cette fois, pas d'excuse de contexte (même si la guerre en Ukraine est toujours bien présente) mais tout simplement une charge encore trop élevée pour parfaire l'expérience au niveau du nettoyage de bugs et de l'optimisation.Pour se faire pardonner et prouver que nous sommes néanmoins sur la bonne voie, une grosse présentation sera offerte le 12 août avec séquences de gameplay dont un aperçu complet d'une des missions du jeu, ainsi qu'une interview maison de l'équipe.