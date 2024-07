Fin de carrière (attendue) pour Exoprimal

On s'en doutait un peu, et même en fait depuis bien longtemps :n'ira pas au-delà de sa Saison 4, soit un an de contenu. Capcom a officialisé que passé la maintenance du 11 juillet pour le premier anniversaire de ce shooter PVPVE, le suivi prendra fin et les 4 premières saisons tourneront en boucle par des rotations sur un mois afin que chacun puisse débloquer le contenu, Pass inclus, en ajoutant que le jeu aura droit à des défis hebdomadaires pour gratter plus rapidement de l'xp.Sur le sujet des rares échecs de Capcom (le titre n'a même pas atteint le million de ventes), on souhaite déjà bonne chance àdans quelques jours…