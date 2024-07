[RAPPEL] Live Capcom NEXT à minuit

Petit rappel pour signaler la tenue ce soir à minuit d'un nouveau « Capcom NEXT » afin d'agrémenter l'actualité il est vrai redevenue bien faiblarde, et il ne faudra d'ailleurs pas s'attendre à du très lourd le temps de 25 minutes.3 jeux, et l'éditeur martèle bien qu'il n'y aura RIEN d'autres, avec en entrée duversion iOS (prévu demain) et(19 juillet), tandis que le plat principal sera incarné par le retour surprise dedans un remaster aux allures de remake graphique.