Pour les 20 ans de Phantom Brave, Nippon Ichi Software annonce une suite surprise

Depuis 20 ans,semblait être destiné au simple statut de stand-alone malgré plusieurs rééditions, mais Nippon Ichi Software a surpris tout le monde en annonçant hier une suite sous-titréeet prévu quelque part en 2025 sur PC, PlayStation 5, Switch et même PS4. Car oui, il y aura encore des nouveautés PS4 en 2025.Moins foufou que, la licence gardera une certaine profondeur avec 50 personnages jouables et 300 compétences à débloquer, en plus d'un système permettant de recruter des esprits à combiner avec des objets, voire avec soi-même pour obtenir des capacités spéciales.