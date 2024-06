Présentation de la nouvelle IP des créateurs de Master Detective Archives et DanGanRonPa

Aniplex annonce une collaboration surprise entre Too Kyo Games () et Media Vision () pour le développement de, nouvelle licence dont on repérera de suite le chara-designer.Le scénario est signé par le créateur deet ça se sent, avec un univers étrange où Takumi Sumino va voir son morne quotidien brisé par une arrivée de monstres, et où le seul moyen de sauver ses proches… est de se suicider (conseil d'une créature magique nommée Sirei). Takumi se réveille ensuite dans une étrange académie avec 14 autres étudiants au destin semblable, et ils auront 100 jours pour assurer la sécurité de l'école dans une aventure qui mêlera narration et cette fois bataille à la tactical.Sortie prévue pour début 2025 sur PC et Switch.