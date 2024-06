Lollipop Chainsaw RePOP : bande-annonce, nouvelles informations et date de sortie

On nous a fait patienter un peu trop longtemps pour ce qui ne sera qu'un simple remaster (au lieu d'un remake, pour de pseudos raisons), mais c'est bon, tout a été délivré sur le sujetavec déjà une date de sortie fixée pour le 25 septembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch, au prix de 49,99€ tout de même, avec toujours le choix du doublage US/JP (et la traduction FR).Au programme, car ça offre quand même un peu plus qu'un simple polish :- Temps de chargement considérablement réduits- Augmentation de la vitesse de jeu- Encore plus de vitesse quand vous enchaînez les coups- Les actions combo sont disponibles dès le début du jeu- Options de lock pour les tirs avec augmentation de votre stock de munitions- Mode original et mode RePop qui accentuera les effets graphiques- Nouvelles tronçonneuses avec leurs propres fonctionnalités- Nouvelles coupes de cheveux, skins de tronçonneuse et costumes- La chambre de Juliette offre davantage de choses- Mode Time Attack avec classement en ligne