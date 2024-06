State of Decay 3 compte offrir bien plus de liberté dans ses fonctionnalités coop

Même si assez radin en terme de gameplay, la dernière bande-annonce deaura eu au moins le mérite de sous-entendre un fait finalement confirmé par Undead Labs : les fonctionnalités multi seront totalement revues, et de la coopération classique du 2 avec invitation et besoin de ne pas trop s'éloigner, ce troisième épisode partira dans ce que l'on appelle le « monde partagé ».A l'instar d'unmais en fait bien d'autres, les parties regrouperont un certain nombre de joueurs (on ne sait pas si ce sera 4 ou plus par serveur) qui vaqueront librement à leurs propres préoccupations avant d'éventuellement se rejoindre pour faire évoluer la communauté, et même au-delà de ça repartir ensuite à l'autre bout de la map sans avoir besoin de rester « proche » des alliés. Notons d'ailleurs que contrairement à d'autres jeux de survie, rien ne fait pour l'heure état de fonctionnalités PVP que ce soit frontal ou discret (du genre voler des ressources dans la base d'un autre joueur).Nous aurons bien d'autres occasions d'en savoir davantage, et peut-être même tout simplement dans un an au prochain Xbox Showcase de juin, aucune date de sortie n'ayant encore été fournie.