Warhammer 40.000 : Space Marine II offre aussi un peu de gameplay et un rendez-vous

Comme pour, Focus a lâché un billet à Geoff Keighley pour offrir au public quelques secondes de gameplay de, avant tout là pour signaler qu'une bande-annonce bien plus conséquente tombera sur la toile le 20 juin à 18h00 tapantes.Un des gros titres de la rentrée fourni avec sa campagne, son multi et son mode défi en coop, prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.