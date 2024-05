Dragon Ball Sparking Zero : nouvelle bande-annonce qui confirme 9 personnages de plus

Bandai Namco a dévoilé comme attendu la nouvelle bande-annonce de, encore plus riche que ce à quoi on s'attendait : outre Trunks, Goten, Gotenks, Caulifa, Kale et Kefla, la vidéo sous le thème de fusions en profite pour confirmer la présence évidente de Gogeta, Vegeto et Zamasu Fusionné. Le tout avec de multiples variantes comme chacun a compris.Prochain rendez-vous pris officiellement la semaine prochaine pour le Summer Game Fest (avec la date ?).