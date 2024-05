Test Drive Unlimited : Solar Crown a enfin sa date

Tout en s'amusant à teaser de fausses dates de sortie pour 2025, Nacon rassure finalement en annonçant quearrivera bien cette année (mais avec quand même 2 ans de retard), précisément le 12 septembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.On croise les doigts vu l'attente pour ce retour d'une licence précurseur dans le genre, avec ici Hong Kong et ses alentours reproduits à l'échelle 1:1 (en plus d'un cycle jour/nuit et la météo) et une masse de véhicules à customiser.