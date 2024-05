Troisième BA pour Shin Megami Tensei Vengeance

Encore environ deux semaines avant le lancement deet en voici une troisième bande-annonce pour préparer le terrain aussi bien pour ceux qui connaissent l'original sur Switch (d'ailleurs supprimé de l'eShop) que les nouveaux-venus, chacun ayant droit à plusieurs améliorations sur tous les aspects ainsi qu'un scénario inédit et quelques 70 nouveaux démons à recruter.Sortie prévue pour le 14 juin sur tous les supports, et on en profite pour indiquer que la rumeur d'une arrivée dans le Game Pass a bien été démenti par Atlus.