Dungeons of Hinterberg : trailer et date de sortie

Comme attendu, le dernier showcase indé Xbox a permis de prendre des nouvelles de la curiositéde Curve Games (plus exactement de Microbird), ce jeu d'aventure mixant action et disons sociabilité, puisque nous emmenant dans un joli village alpin pour échanger avec les habitants entre deux balades pour partir en quête des 25 « donjons magiques » apparus mystérieusement (forcément plein d'ennemis et d'énigmes).En voici donc un nouveau trailer accompagné d'une date de sortie : le 18 juillet sur PC, Xbox Series et directement dans le Game Pass.