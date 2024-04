Endless Ocean 3 : une nouvelle bande-annonce

Le mois prochain, outre le remaster de, la Switch accueillera non sans surprise un nouvel épisode de, licence que l'on pensait cloîtrée à jamais dans l'ère Wii mais qui reviendra pourtant le 2 mai sur l'hybride aussi endurante que vieillissante.Une nouvelle bande-annonce est disponible pour rappeler les intentions du studio Arika, de nouveau en charge du projet : toujours un focus sur l'exploration des sous-marins avec plus de 500 espèces à référencées dont des présumées éteintes, et l'arrivée d'un mode « expéditions partagées » à 30 joueurs en ligne.