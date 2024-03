Inazuma Eleven Victory : trailer et date de la bêta

Level-5 remet en avant sonavec une cinquième bande-annonce et la promesse tenue d'une bêta mondiale ce mois-ci exclusivement pour les joueurs Switch : ça débutera précisément le jeudi 28 mars à midi jusqu'à on ne sait encore quand (vous y trouverez le Chapitre 1 du mode histoire, du VS IA et quelques modes online).On imagine que passé cette étape, Level-5 délivrera enfin la date de sortie (PC, PS5, PS4, Switch, Mobile).