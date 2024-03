Akuma se prépare pour Street Fighter 6

Sans surprendre personne, la présence dedans le dernier « Highlights » de Capcom avait juste pour but de mettre en avant l'arrivée prochaine de Akuma, quatrième et dernier personnage DLC du premier Character Pass (inclus dans les éditions Deluxe et Ultimate).En attendant des précisions autres que « printemps 2024 », Capcom indique qu'un nouveau Battle Pass débarquera ce mois-ci avec skins et éléments aux couleurs de, franchise qui ira également squatterle 17 avril dans le cadre d'une surprenante 4e Saison intégrant 2 nouveaux modes et 6 nouvelles variantes d'exosquelettes.