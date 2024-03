Rise of the Ronin : retour sur le système de choix

On parlait tout juste demais, en coïncidence, c'est l'autre gros jeu du 22 mars qui vient se montrer aujourd'hui avec une troisième vidéo making-of devenant faire le point, après l'univers et les combats, sur le système de choix.Un principe peu habituel dans le genre Souls et que la Team Ninja se plaira à placer dans ce contexte de guerre entre trois factions (Empire, Shogun et Occidentaux) avec tous les choix et conséquences en fonction de vos alliances, et parfois des routes plus simples à prendre si vous parvenez à donner les bonnes réponses aux bons interlocuteurs. D'où d'ailleurs une statistique liée au charme lors de la conception de votre avatar.