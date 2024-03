L'intriguant The Alters redonne des nouvelles

La grosse curiositéa débarqué sans prévenir dans le Xbox Partner Preview avec une nouvelle bande-annonce rappelant les enjeux de cette nouvelle licence signée par les créateurs de: vous êtes un simple employé, échoué seul sur une planète pas très hospitalière.La clé de votre survie va résider dans une gigantesque base « roulante » et surtout un module de clonage pour faire d'autres « vous » mais avec des caractéristiques différentes et surtout des détails qui changeront la personnalité, au risque de belles engueulades. En bref, une version vidéoludique d'une grande question philosophique : serez-vous capable de vous entendre et de vivre au quotidien avec un « autre vous » ?Sortie prévue cette année sur PC, PS5, XBS et dans le Game Pass.