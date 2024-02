Little Devil Inside revient dans la lumière

Avec, on peut parler d'arlésienne. Très attirant dès la mise en place de son Kickstarter, l'annonce du titre remonte au printemps 2015 (à l'époque, la Wii U était concernée) et après une longue période de silence, le titre était revenu dans l'actualité lors d'un State of Play en 2021 pour la promesse d'une sortie fin 2022 au plus tard. Et rien depuis, pas même un mot d'excuse.Mais le voici de retour avec à la fois un passage sous Unreal Engine 5 et un communiqué établissant ouvertement de nombreux conflits parmi les employés, menant au choix de revenir à une équipe plus petite et « plus soudée » dans un seul but : « faire un bon jeu ». Et trouver un éditeur si possible, détail qui interpelle quand aux dernières nouvelles, Sony était un soutien financier dans le but d'une sortie sur PC, PS5, PS4 (exclu temporaire sur consoles).