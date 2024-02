Une GOLD Edition pour Resident Evil 4 Remake

C'est la suite logique des choses donc ne soyons pas surpris en apprenant l'arrivée d'une « GOLD Edition » pour, incluant donc le jeu de base, le DLC Separate Ways et quelques bonus normalement payants (skins, armes et objets d'aide).Capcom ne précise pas si tout cela sera inclus sur la galette mais quoi qu'il en soit, le mode Mercenaires sera à télécharger à part (gratos on rappelle) de même que le mode PSVR2 (idem). Sortie prévue le 9 février.