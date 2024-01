Skull & Bones : le point endgame/postgame + bêta ouverte juste avant le lancement

Ubisoft propose une nouvelle présentation depour aborder tout ce qui ira au-delà de la campagne principale, c'est à dire déjà le endgame qui ouvrira la voie aux affrontements contre des monstres marins, des navires fantômes et le seigneur pirate Philippe La Peste, en plus d'activités spéciales, du PVP et la création de votre empire maritime.Tout cela donnera un aperçu de ce à quoi il faudra s'attendre durant « L'année 1 » de suivi, avec d'autres pirates (boss) du même type, en plus de multiples events et bien entendu tout ce qu'il faut pour continuer d'améliorer en puissance votre flotte.Sortie prévue le 16 février (le 13 pour les abonnés Ubi+), précédé d'une bêta ouverte sur tous les supports du 8 au 11 février, avec transfert de sauvegarde et récompenses exclusives.