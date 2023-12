Avec Yakuza : Like a Dragon, le Japon représente désormais moins d'un quart de l'audience

SEGA avait déclaré par le passé que l'audience autour de la franchisese faisait tellement grandissante en occident qu'elle finirait par dépasser le public japonais, et une attention particulière sur le sujet incluant le multi-supports et les sorties mondiales a fini par pleinement accélérer les choses.L'éditeur annonce aujourd'hui quea fait 1,8 million de ventes mondialement, dont seulement 400.000 au Japon. Voilà.La franchise a récemment accueilli son épisode de transition, et enchaînera en janvier avec, huitième épisode qui devra faire avec la très forte concurrence du premier trimestre 2024.