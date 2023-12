One Punch Man prépare son 3e essai

Dans la série des œuvres difficilement adaptables, on trouvequi pourtant va en être à son troisième essai après un 3000e gacha sur mobile et un jeu de baston très très (très) oubliable sur PC et consoles.donc, sera cette fois spécialement édité par la branche gaming de Crunchyroll et en fait, ça semble dans les grandes lignes être un copié/collé du jeu de Bandai Namco (chacun ses modèles) : vous créez votre propre héros en allant au fil du temps piocher dans les compétences des autres, vous ne jouez évidemment pas Saitama car le jeu se finirait en 2 minutes, vous enchaînez des combats et la différence vient d'une orientation online plus poussée par un Hub dédié et des missions coop.Les curieux pourront découvrir tout cela le 1er février 2024 uniquement sur PC et mobile, et il n'y a aucun risque à lui laisser sa chance vu que ce sera un F2P.