Suicide Squad : on termine avec Deadshot

Quatrième et dernière vidéo de présentation autour du « casting de lancement » de, les guillemets servant à rappeler le statut de jeu à suivi donc la haute possibilité de nouveaux personnages jouables à l'avenir.Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang et, c'est la vidéo du jour, Deadshot constitueront la team pouvant être prise en main seul et (ce sera mieux) en coopération pour un résultat on l'espère appréciable. Ne serait-ce que pour l'avenir de Rocksteady.