Le PS Plus Premium vous propose d'essayer un des meilleurs jeux de l'année (et l'un des pires)

Parce que le PlayStation Plus Premium, ce n'est pas que des jeux Classics et du Cloud Gaming, Sony vient rappeler que deux titres viennent s'ajouter au catalogue des versions d'essai, avec d'un coté(jouable 1h) qui aurait pu obtenir la médaille du jeu le plus mal noté si GameMill n'était pas venu squatter les bacs (et).De l'autre, le « légèrement mieux », prétendant parmi les GOTY des Game Awards, mais on prévient : sur 2h d'essai, vous risquez d'en prendre la moitié juste pour créer votre personnage.