Suicide Squad redonne des nouvelles au travers d'une grosse présentation de gameplay

Comme promis, Warner Bros et Rocksteady se sont décidés à relancer la communication deet il valait mieux vu le maintien de la date de lancement, signée pour le 2 février 2024 (PC, PlayStation 5 et Xbox Series). Dans 2 mois et demi donc.Une grosse présentation de gameplay donc (et un peu d'histoire), et une bonne occasion pour ouvrir les précommandes incluant une édition Deluxe et des bonus de précos.Concernant les bonus de précommandes :- 4 skins old-school.- 4 skins spéciaux (uniquement sur PS5).Concernant l'édition Deluxe à 100 balles :- 4 skins Justice League- Quelques armes, skins et accessoires- Le premier Battle Pass offert- 72h d'accès anticipé (si vous précommandez cette édition)En outre, la Warner rappelle que par son principe de jeu à suivi, le titre recevra des mises à jour saisonnières gratuites avec de nouvelles missions, armes et personnages et que si nous n'échapperons pas aux Battle Pass, chacun aura au moins quelques paliers gratuits...