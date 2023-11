Exoprimal dévoile sa Saison 3 (+ Saison 4 annoncée)

Capcom n'a donné aucune nouvelle des ventes ou de l'audience pour, mais on peut au moins dire que le titre tente de poursuivre sa carrière avec pour commencer la confirmation du lancement de la Saison 3 pour le 18 janvier 2024, soutenu par une évidente collaboration avecAu programme :- 1 mission spéciale se terminant face au Rathalos- 4 skins à débloquer- 1 nouveau boss (Néo Tricératops)- 4 nouvelles variantes Bêta- 1 nouvelle map (Jungle)- Ajout de modulesOn nous confirme également qu'une Saison 4 est déjà signée pour le printemps, dont le contenu est encore à découvrir mais on sait au moins que nous aurons enfin l'option de Match Personnalisé et surtout un tout nouveau mode coop à 10.