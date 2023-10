Like a Dragon 8 se la joue Animal Crossing

Nous sommes habitués aux délires WTF de la franchise mais SEGA va aller encore plus loin dansen nous proposant (apparemment plus ou moins à la moitié de l'aventure) une petite île façonoù vous pourrez totalement parallèlement au scénario pêcher, trier les déchets, ramasser des matériaux, donner des cadeaux, faire la fête et surtout construire votre petite maison.Sortie prévue le 26 janvier 2024 sur supports PC, PlayStation et Xbox, et pour ceux qui demandent, non, contrairement aux habitudes de la franchise, ce 8e épisode principal n'a pas été annoncé dans le Game Pass. Pas encore du moins.