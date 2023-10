Après Turok 3, Nightdive Studios donne maintenant la date de Star Wars : Dark Forces Remaster

Annoncé dans le courant de l'été dernier, le remaster surprise dese voit confirmer une date de sortie et ce sera pour le 28 février 2024 (tous supports), date parfaitement trouvée puisque constituant l'anniversaire du jeu original (il aura 29 ans).Une refonte pleine de nostalgie avec 4K & 120FPS sur toutes les machines (sauf Switch, forcément) et de l'aide à la gyroscopie quand c'est possible, pendant que Nightdive Studios rappelle que 2024 verra également le même type de refonte pour, et que avant cela (le 14 novembre), nous aurons du