Supposé être l'une des surprises de cette fin d'année, et on a vachement envie d'y croire quand même,s'offre un nouveau trailer pour faire un point sur les arguments, pour une expérience qui proposera action, enquêtes, développement de ses compétences et embranchements pour un peu de replay-value.Qu'il soit bon ou mauvais, bonne chance néanmoins vu la période de sortie (2 novembre).