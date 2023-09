My Hero Ultra Rumble : trailer et date de sortie

Après quelques périodes de bêta, le F2Pviendra se poser sur tous les Stores numériques (PC, PlayStation, Xbox, Switch) le 28 septembre, donc dans quelques jours.Pour info, il s'agit d'un nouveau Battle Royale avec ses bonus à récolter et ses pouvoirs/alters propres à la franchise, pour des matchs qui opposeront 8 équipes de 3 joueurs, donc 24 combattants répartis en différentes classes (Attaque, Assaut, Vitesse, Technique, Soutien). On ironisera sur le fait que le casting n'arrive même pas jusqu'à ce chiffre (18 persos jouables) mais comme tous jeux à suivi, le succès ou non déterminera l'apport de nouveau contenu à l'avenir.