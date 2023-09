SNK a deux chantiers secrets (hors baston) SNK a deux chantiers secrets (hors baston)

Le site japonais 4Gamer a interviewé Yasuyuki Oda (SNK Osaka Studio), et il en est ressorti que la boîte avait en stock deux titres encore non annoncés qui, promis, n'auront rien à voir avec des jeux de baston. Metal Slug enfin ? Super Sidekicks ? Ikari Warriors ?



Aucun indice mais Oda annonce vouloir faire revivre davantage de ses anciennes licences Arcade et pour cela, SNK recrutera 100 employés supplémentaires.



Hormis cela :



- Le prochain Fatal Fury devrait donner des nouvelles fin avril 2024 lors de l'EVO Japan.

- Oda aimerait y incorporer un système de contrôles « faciles » façon Street Fighter 6, sans pour autant proposer exactement la même chose.

- SNK voit de plus en plus d'importance pour le parc de joueurs PC.

- Un nouveau spin-off de Samurai Shodown façon action-RPG est en cours de planification. Un prototype avait déjà été conçu avant le Covid-19.



Concernant Art of Fighting :



- Le retour est en réflexion mais rien n'est décidé.

- Oda explique que ramener une franchise n'aurait aucun sens si c'est pour faire doublon avec une autre, et que l'une des caractéristiques qui différenciait Art of Fighting des autres, c'est le système « Ultimate KO » (possibilité de remporter un combat dès le 1er round) qui n'est pas en adéquation avec l'eSport et plus globalement le compétitif.

- De fait, un retour de Art of Fighting en sauce 3D façon Tekken est « possible » mais encore une fois, rien n'est décidé.



Concernant The Last Blade :



- Rien à signaler. Tout est toujours possible mais Oda estime que le final de la franchise était parfait.

- Le seul moyen pour un éventuel retour serait dans le cadre d'un remake, un reboot ou un genre totalement différent.