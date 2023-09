Fantasy Life : la (vraie) suite se dévoile

Dans le trio de jeux Level-5 montrés juste avant le TGS des jours à venir, il y avait un petit trailer pourà considérer comme le véritable deuxième épisode de la franchise après(une simple version ++ apportant notamment le online), et surtout le cassur mobile finalement renomméaprès que tout le monde ait capté que c'était le premier mais avec des fonctions sociales (notez que le jeu est mort il y a 2 ans, sans avoir vu l'occident).sera lui bien inédit de bout en bout bien que les fondamentaux resteront les mêmes, celle d'incarner un petit héros homme ou femme ici débarquant sur une île déserte à reconstruire entre deux phases d'exploration et de combats, ce qui passera par deux étapes : la découverte et l'exploitation des jobs (grande force la licence) toujours aussi nombreux avec évidemment son lot de métiers inédits dont le fermier, et le besoin de sauver des âmes perdues depuis 1000 ans pour peu à peu voir l'île récupérer ses habitants.Tout commeet, cette suite est annoncée pour cette année, et si les dates devraient être livrées la semaine prochaine, on imagine mal Level-5 tout balancer à la chaîne.